Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Cizí dům prohledal

Český Krumlov – Nezvaný návštěvník za sebou nezanechal žádnou škodu, přesto po něm pátrá policie.

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež vloupáním ve stádiu pokusu proti dosud neznámému pachateli, který se v průběhu dne 10. července 2019 vloupal do jednoho z domů v ulici Pod Hrází v Českém Krumlově. Dosud nezjištěný poberta vnikl na zahradu domu a poté co vysadil okno, se dostal do domu, který prohledal, nic neodcizil a z domu odešel. Majitelce kromě nepříjemného pocitu, že se jí po domě potloukal cizí člověk, nevznikla žádná škoda.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

11. července 2019

