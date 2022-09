Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Čiperná to žena

MOSTECKO - Nakradla zboží za 19 tisíc; Noční návštěva sklepa.

Poslední dva měsíce rozhodně nezahálela 23letá žena z Mostu. V deseti případech byla zadržena hned po krádeži. Mostečanka si ke svým nákupům vybírala místní supermarkety, obchody s oblečením i benzínovou čerpací stanici. Místo nákupního košíku ovšem schovávala zboží, kam se dalo. Využívala svého batohu, kočárku, ale i svého oblečení. Seznam odcizených věcí, se kterým se snažila odejít, byl velmi pestrý. Brala vše, co ji přišlo pod ruku. Tímto způsobem měla žena nakupovat drogerii, lahve alkoholu, cukrovinky, maso, teplákovou soupravu, ponožky a mnoho dalšího. Nikdy svoji návštěvu obchodu nedotáhla do úspěšného konce. Její podezřelé chování vždy zaujmulo pracovníky ostrahy, kteří ji zadrželi a předali policistům. Poškozeným provozovnám způsobila krádežemi škodu téměř 19 tisíc korun. Na mosteckém obvodním oddělení si za takové počínání vysloužila od policistů sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení a žena bude muset brzy k soudnímu jednání. Bude-li uznána její vina, hrozí ji až dvouletý pobyt ve vězení.

Noční návštěva sklepa

Litvínovští policisté sdělili podezření 31letému muži ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Ten měl v polovině zářijového měsíce pár desítek minut po půlnoci neoprávněně vstoupit do sklepního prostoru jednoho z tamních bytových domů. Před tím se ve společných prostorách budovy chvíli pohyboval. Zřejmě mapoval terén. I přes několik rozsudků vydaných Okresním soudem v Mostě, nezabránilo muži k dalšímu nekalému jednání. Podle policistů ze sklepa odnesl a majitele připravil o motorovou pilu za 1500 korun. Výsledky zajištěných důkazů ukázaly na známého Litvínovana, kterého si strážci zákona předvolali k výslechu. Evidentně nepoučitelný muž tak opět stane před soudem. V případě odsouzení mu za tuto noční návštěvu hrozí až tři roky za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

26. září 2022

