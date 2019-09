Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Činnost, která zasluhuje právem uznání

KRAJ – Interventi z řad Policie ČR, kteří vyrozumívají pozůstalé.

Není nic horšího, než vyrozumět pozůstalé o úmrtí jejich blízké osoby. Jde o jeden z nejcitlivějších okamžiků, které ať chceme či ne, přicházejí v životě každého z nás. Prvotní informaci musí pozůstalým sdělit v mnoha případech právě Policie ČR. Šestatřicet speciálně proškolených policistů a občanských zaměstnanců Královéhradeckého krajského policejního ředitelství je připraveno u komplikovaných případů informovat pozůstalé 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vyjet za tímto účelem do celého kraje. Za celou dobu existence neměl tým nouzi o zájemce o členství – v republice patří Královéhradecký tým mezi nejpočetnější a také nejčastěji vyjíždějící. Všichni jsou ve svém volném čase ochotni vyjet kdykoliv bez ohledu na to, zda drží pohotovost či nikoliv.



Tým 36 lidí funguje za tímto účelem už od roku 2010 a má za sebou nesčetně výjezdů. Ve dne či v noci. Jde o službu, která s sebou nese i psychicky velice složité situace. Za dobu působnosti dostali interventi několik děkovných dopisů od pozůstalých. V jednom z nich se mj. píše: “Chtěla bych poděkovat policejním interventům, v den tragické nehody naší dcery nám byli velkou oporou, a to nejen nám rodičům, ale i bratrovi zemřelé a prarodičům. Obdivuji jejich přístup, mají snad nejnáročnější práci, kterou si kdo dovede představit. DĚKUJEME. Pozůstalí.“



Za devět let působnosti byli interventi voláni k obětem trestných činů na základě osobní znalosti a předchozí dobré zkušenosti. Pomáhají nejenom obětem trestných činů, ale ochotně na sebe berou mnohdy některé služební povinnosti kolegů v terénu tím, že jsou to právě oni, kdo vyrozumí pozůstalé o úmrtí. Prožitky z výjezdů, které interventi s lidmi řeší a sdílejí, si pak i sami odnášejí s sebou do svých soukromí. Právem jim tak náleží uznání. Jen v loňském roce intervenovali při 96 událostech u více než 250 osob. V loňském roce si naši krajští interventi vysloužili ocenění v krajské soutěži Policista roku v kategorii Tým roku.



Interventi poskytují první psychologickou podporu nejen směrem k veřejnosti v rámci výše uvedených výjezdů, ale velice často směřuje jejich odborná pomoc i ke kolegům, kteří se ocitli v obtížných situacích a podobně.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

20. září 2019



