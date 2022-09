Činnost dopravní policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„Dobrý den, rád bych se zeptal, proč dopravní policie není téměř vůbec vidět na silnicích, žádné měření rychlosti, sledování odstupů vozidel a připojování do jízdního pruhu atd. Vždyť je to katastrofa, jakým způsobem se jezdí u nás v čechách, byli jste někdy v německu nebo v rakousku, vždyt je to úplně jiné, taky ta represe je mnohem vyšší. Agesivita je vysoká, rychlost asi zřejmě téměř neřešíte, protože každou chvíli mne předjíždí auta která jedou o 50 km v hodině více, pokud byste byli vidět tak by ty řidiči museli být dávno bez řidičáku.

V rámci zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o informaci kolik bylo odebraných řidičkých průkazů policií nebo správním orgánem za roky 2020 a 2021.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Žádost posoudila a k dotazu týkajícímu se počtu odebraných řidičských průkazů uvedla, že za rok 2020 služba dopravní policie v rámci výkonu služby zadržela 3 592 řidičských průkazů a za rok 2021 se jedná o 3 736 řidičských průkazů. Co se týče dotazu k odebraným řidičským průkazům správním orgánem, touto informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nedisponuje.

Nad rámec informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. k první části žadatelova podání Policie České republiky přiložila sdělení ze strany ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky (dále jen: ŘSDP PP ČR):

„Velmi si vážím Vašeho zájmu o stav dopravní situace a naší společnosti. Výuka řidičů začíná již od těch nejmladších. Na našem pracovišti v rámci našich kompetencí děláme dle mého názoru už mnoho let maximum. Mimo jiné se úzce podílíme na reformě autoškolství, organizujeme 2 specializované kurzy pro řidiče různých kategorií, spolupracujeme například s BESIP či Asociací center bezpečné jízdy. Z aktuálně probíhajících projektů se jedná například o „Start Driving“ pro řidiče začátečníky nebo každoroční akce „Kolama dolů“ pro motocyklisty. ŘSDP PP ČR se aktivně podílí na legislativních procesech souvisejících s navrhovanou novelou zákona o silničním provozu, kde jsou sankce pro přestupce výrazně navýšeny. Bohužel, do současné doby nebyla novela zmíněného zákona přijata.

Jak jsem již výše zmínil, jsou případy a situace, kdy selžou veškerá opatření. Naše práce je jen jedna strana mince, na druhé je zodpovědná a plná spolupráce všech účastníků silničního provozu. Máme mnoho dobrých zákonů, dostatečných právních nástrojů, stačí se jimi řídit. Řidiče, kteří tak nečiní, postihujeme bez rozdílu. Naší dlouhodobou prioritou je, aby se v silničním provozu pohybovalo co nejvíce motorizovaných hlídek služby dopravní policie (dále jen „SDP“) a policisté prováděli silniční kontroly na pevných stanovištích, zejména na hlavních silničních tazích tak, aby tato stanoviště byla jasně viditelná všem účastníkům silničního provozu. Při dohledu nad silničním provozem využíváme veškerou moderní techniku, kterou pravidelně obnovujeme. Policisté SDP se, mimo svou běžnou činnost, také aktivně podílí na zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci pořádání různých společenských, kulturních či sportovních akcí. Při plánování výkonu služby je třeba brát zřetel na současné personální zdroje, kterými policie disponuje, přičemž je důraz kladen na zajištění maximálního možného dozoru policejních hlídek na pozemních komunikacích a plnění zákonných povinností. Pro úplnost musím zdůraznit skutečnost, že úkolem policistů dálničních oddělení není jen dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu a šetření dopravních nehod, ale také dohled na veřejný pořádek na odpočívadlech a benzinových stanicích, včetně šetření přestupků a trestných činů na úseku majetku. Musím zdůraznit skutečnost, že problematika bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nepředstavuje ani zdaleka jednoduchou oblast působení. Vše, co se v silničním provozu odehrává, totiž přímo ovlivňuje život každého jeho účastníka. Často bohužel i v rovině újmy na životě nebo zdraví. O nečinnosti policie nemůžeme v tomto ohledu vůbec hovořit. Působení v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích je jedním ze zákonných úkolů policie a je naší snahou plnit tento úkol v nejvyšší možné míře. Je zcela zřejmé, že policie není všemocná, a je pouze jedním z mnoha subjektů, které se na snižování míry nehodovosti podílejí.

Za účelem zlepšení stávající situace jsou SDP, která je výkonem přímého dohledu nad silničním provozem pověřena, přijímána a v rámci jejích možností realizována mnohá opatření. Tato opatření vycházejí z vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace v konkrétním regionu, kdy jedním z nejdůležitějších hledisek je vyhodnocení příčin dopravních nehod a jejich následků na životech a zdraví osob.

Nastane-li v silničním provozu situace, že budete Vy nebo jiný účastník silničního provozu vážně ohrožován např. agresivním řidičem, doporučuji incident bezodkladně nahlásit na bezplatnou linku 158 nebo 112. Službu konající „operační důstojník“ věc ihned vyhodnotí a zpravidla na místo, které oznamovatel uvede, okamžitě vyšle nejbližší dostupnou policejní hlídku, která provede služební zákrok. Důležité je v tomto případě co nejpřesněji popsat místo či lokalitu, kde k protiprávnímu ednání došlo, dochází nebo se aktéři incidentu právě nachází.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši snahu změnit dopravní situaci k lepšímu a znovu Vás ubezpečit, že snahou a prioritním cílem nejen SDP a ŘSDP PP ČR, ale i celé Policie České republiky je maximální bezpečí všech občanů, na silnicích i mimo ně.“

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 7. 9. 2022

