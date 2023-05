Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Cílem mužů se staly prodejny a objekty firem

JIHLAVSKO: Způsobená škoda přesáhla půl milionu korun

Jihlavští kriminalisté objasnili čtyři případy vloupání do provozoven a objektů firem, ke kterým došlo v Jihlavě, Třebíči a Znojmě. Při krádežích muži svoji pozornost zaměřili na peníze a tabákové výrobky, v jednom případě si navíc odnesli střelnou zbraň uloženou v trezoru. Škoda, kterou způsobili, přesáhla půl milionu korun. Kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů. Oba jsou recidivisté, kteří byli v minulosti již mnohokrát soudně trestáni, navíc jsou vyšetřování v souvislosti s jinou trestnou činností a v současné době jsou oba ve vazební věznici.

Objasnit trestnou činnost se kriminalistům podařilo na základě šetření a důkladného prověřování. Shromáždili důkazy a policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů z Moravskoslezského kraje. „Muži ve věku čtyřicet a dvaačtyřicet let byli obviněni z přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování a dále přečinu omezování osobní svobody spáchaného v úmyslu usnadnit jiný trestný čin,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Oba obvinění muži byli v minulosti již opakovaně odsouzeni za různorodou trestnou činnost, zejména majetkovou. Starší z mužů byl v první polovině loňského roku propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody.

Muži jsou obviněni z toho, že se letos v lednu vloupali v průběhu měsíce do skladu v Jihlavě, v Třebíči se pokusili dostat do prodejny a ve Znojmě se vloupali do obchodu a kanceláře. V Jihlavě vypáčili dveře skladu, který prohledali. Odcizili kolem dvou stovek kartonů tabákových výrobků. Do třebíčské prodejny se sportovním zbožím se mužům dostat nepodařilo, poškozením ale způsobili škodu za necelých čtyřicet tisíc korun. Ve Znojmě si v první polovině ledna odnesli v nočních hodinách z prodejny finanční hotovost v české i cizí měně. Na konci měsíce se vloupali do jiného objektu, kde ale muže přistihla zaměstnankyně, kterou zamkli v jedné z místností. Odcizili trezor se střelnou zbraní a z místa utekli. Žena neutrpěla zranění.

Krádeží způsobili muži škodu necelých 430 tisíc korun, škoda za bezmála osmdesát tisíc korun vznikla poškozením.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

24. května 2023

vytisknout e-mailem