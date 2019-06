Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cíle zlodějů byla jízdní kola

VSETÍNSKO: Při vloupání do třech sklepů zmizely věci za více jak padesát tisíc korun.

Zloděj se vloupal do několika sklepů v bytovém domě ve Valašském Meziříčí. Odnesl si věci za více jak padesát tisíc korun.

Vloupání do svého sklepa zjistila obyvatelka bytového domu ve Valašském Meziříčí v sobotu pozdě večer. Zjistila ale také vloupání do sousedních dvou sklepů. Policisté zjistili, že se zloděj do společných prostor domu dostal v době od pondělního dopoledne bez použití násilí. Jinak tomu ale bylo u dveří vedoucích ke sklepům. Tam už vypáčil dveře. Stejně tomu tak bylo i u tří jednotlivých sklepů. Ze sklepů se ztratila dvě horská jízdní kola, držák kol na auto a zloděj přibral i zimní boty a boty na snowboard. Celkově si ze sklepů odnesl věci za více jak padesát šest tisíc korun. Na dveřích po páčení vznikla další škoda dva tisíc korun.

Za poslední dva měsíce řeší policisté v okrese Vsetín téměř dvě desítky případů krádeže kol. Krádež kola v neděli zjistil dvaatřicetiletý cizinec. Kolo měl uložené ve společné kolárce v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm. Nepomohlo ani uzamčení kola k tyči. Škoda činí čtyřicet pět tisíc korun. Naposledy jej viděl na konci dubna. A opět, do společných prostor domu se zloděj dostal bez použití násilí.

Policisté nabádají občany, aby si společný prostor bytových domů opravdu chránili. Nevpouštěli do domu nikoho cizího. Pokud zjistí jakékoliv podezřelé skutečnosti, ať informují policii. Své sklepy doporučují policisté pravidelně kontrolovat. Ke zvážení je zabezpečení sklepa zámkem s elektronickým alarmem, nebo označení kola technickou DNA.

3. června 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

