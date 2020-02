Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cihlou poničil dveře

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření 27letému místnímu muži ze spáchání přečinů Výtržnictví a Poškození cizí věci.

Takového protiprávního jednání se měl dopustit na začátku ledna letošního roku kolem třetí hodiny odpolední v Kynšperku nad Ohří. Před rodinným domem měl podezřelý muž nejprve vulgárně křičet na pětatřicetiletého muže, kdy tento vyšel před dům a snažil se celou situaci uklidnit. Rozčílený mladší muž však začal do staršího muže strkat a přetahovat se s ním. Následkem toho poté oba dva muži upadli na zaparkovaný automobil. Toho si však všiml majitel uvedeného vozidla a muže okřikl. Napadený muž poté odešel zpět do domu, ale podezřelý však odejít nehodlal. Do ruky vzal cihlu a s ní měl několikrát udeřit do vchodových dveří a do ochranné okenní mříže. Dle odborného vyjádření svým jednáním způsobil škodu ve výši kolem 32 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

3. 2. 2020

vytisknout e-mailem