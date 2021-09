Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cigarety kradl po kartónech

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



Obviněný měl v květnu letošního roku během čtyř dnů odcizit téměř tři desítky kartónů cigaret. Dvakrát měl krást dokonce ve stejné prodejně. Ve třetím případě měl krást v prodejně stejné společnosti, ovšem v jiném městě.



Vše mělo začít ve středu 19. května po 16. hodině. Měl přijít do prodejny v Chebu a z volně přístupného regálu odcizit sedm kartónů cigaret. Ty si měl vložit do tašky a poté i přes snahu prodavačky bez zaplacení utéct. Hned druhý den měl do prodejny zamířit znovu, opět ve stejné době. Své jednání měl opakovat akorát s tím rozdílem, že tentokrát odcizil devět kartónů cigaret. V neděli 23. května měl navštívit prodejnu stejné společnosti v Aši. Kartóny cigaret si měl vložit do tašky a utéct bez zaplacení.



Tímto svým jednáním měl muž způsobit škodu přibližně 33 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži, který se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 9. 2021

