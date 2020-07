Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cigaretu uhasila o její čelo

KARLOVARSKO – Poté napadli muže, který se zastal napadené ženy.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání 19leté ženy a dvou mužů ve věku 19 a 20 let, které obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví a dvojici mužů dále ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.

Začátkem května tohoto roku ve večerních hodinách přijela trojice do malé obce na Karlovarsku. Obviněná žena zde měla po krátké předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout stejně starou ženu. Před vchodem do panelového domu měla nejprve o její čelo uhasit zapálenou cigaretu. Následně jí měla udeřit pěstí do obličeje a povalit na zem, kde měla ve svém útoku pokračovat. Tomu se snažil zabránit kamarád poškozené ženy, který byl svědkem celého incidentu. To mu však nedovolili obvinění muži, kteří ho měli napadnout pěstí a kopy do celého těla. Trojice poté z místa odešla a nastoupila do osobního automobilu. Při svém odjezdu měl však řidič pravým bokem vozidla zachytit muže, který se snažil zabránit jim z místa ujet. Poškozená žena a napadení muži utrpěli zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a u napadeného muže i následnou hospitalizaci.

V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na dva roky a obviněným mužům trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Eva Valtová

21. 7. 2020

vytisknout e-mailem