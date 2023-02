Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chytili ho v autobuse

BRNO: Cizinec vykrádal pokladny řidičům.

Postrachem řidičů autobusů se stal na Hodonínsku zloděj, který se naučil překonávat pneumatické otevírání dveří. Na vloupání mu vždy stačilo jen pár minut, během kterých vybíral drobné z pokladny a osobní věci řidičů. Na pozoru se tak museli mít i během krátkých přestávek mezi jízdami. Na ostražitost šoférů nakonec doplatil minulý týden v Kyjově. Při vloupání do autobusu odstaveného na nádraží jej totiž sledoval jiný řidič, který zloději zavřel dveře a držel jej uvnitř autobusu až do příjezdu policie. Hlídka pak na místě zjistila, že sedmačtyřicetiletý zloděj byl v minulosti vyhoštěný cizinec a v České republice neměl co dělat. Také vloupání se dopustil více. I proto skončil ve vazbě, kde si počká na trest.

por. David Chaloupka, 21. února 2023

