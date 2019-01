Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chystáte se vyjet do horských oblastí?

Jihočeský kraj - Počítejte se zasněženými silnicemi, nepřeceňujte své schopnosti.

S přibývajícím množstvím sněhu v našich horských střediscích se také zvyšuje provoz na pozemních komunikacích v těchto oblastech. Stále více řidičů se vydává za zimními radovánkami a s tím jsou pak spojené problémy v dopravě, kterým je možno alespoň částečně předcházet, pokud budou řidiči dodržovat následující doporučení:

Policisté nedoporučují vyjíždět do horských oblastí bez zimní výbavy, která je v období od 1.11. do 31.3. povinná, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu, námraza či lze takový stav předpokládat. U vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny musí být hloubka dezénu nejméně 4 mm a u vozidel převyšujících 3,5 tuny nejméně 4,6 mm na všech hnacích nápravách. Obecně by řidiči měli rychlost své jízdy vždy přizpůsobit svým schopnostem a stavu a povaze komunikace. Neměli by přeceňovat své síly a měli by jezdit vždy s nejvyšší opatrností.

V důsledku zvýšeného provozu nastává v některých lyžařských areálech problém s parkováním, kdy řidiči mnohdy nerespektují dopravní značení a parkují svá vozidla na místech, kde to není povolené. Řidiči by měli především respektovat dopravní značení a řídit se pokyny provozovatelů, kteří je dokáží nasměrovat na místa, kde je možné zaparkovat. Důležité je, aby řidiči byli vzájemně ohleduplní, tolerantní a trpěliví. Při najíždění do lyžařských středisek by měli počítat s větší hustotou provozu a je tedy dobré, udělat si před cestou určitou časovou rezervu. Při jízdě doporučujeme dodržovat dostatečné rozestupy mezi vozidly, nikdy nevíte, který z řidičů bude mít na namrzlé či zasněžené komunikaci problémy. Méně zkušeným řidičům doporučujeme také využívat SKIBUSY, které je v pravidelných časových intervalech do lyžařských středisek dovezou a hlavně díky SKIBUSům jsou dobře vyřešena parkovací místa v lyžařských areálech.

Další doporučení se týká zabezpečení věcí ve vozidlech. Pamatujte, že automobil není trezor a proto v automobilech nenechávejte žádné cenné věci, které by mohly přilákat zloděje.

6. ledna 2019

