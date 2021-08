Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chyceni při činu

SOKOLOVSKO – Odcizené trubky, lešení a kufr s nářadím.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město v polovině srpna tohoto roku v pozdních večerních hodinách přijali oznámení, že na odstavné ploše u rodinného domu v Sokolově má docházet k vloupání do vozidla. Dvojice mužů měla vyzvednout zde zaparkovaný automobil na přinesený hever a snažit se odcizit disky. To se jim však už nepodařilo, neboť přivolaná policejní hlídka je na místě zadržela a eskortovala na policejní služebnu. Jednalo se o sedmačtyřicetiletého muže, na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost a o dvacet let mladšího muže. Ten pro policisty nebyl také žádným nováčkem. Uvedeného jednání se měl dopustit i přesto, že byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen.

Protiprávního jednání se společně neměli dopustit poprvé. Začátkem srpna měli po předchozí vzájemné domluvě vniknout do areálu v Sokolově a odcizit lešenářské trubky. Poškozené společnosti způsobili škodu za téměř 24 tisíc korun. Mladší muž měl dále s o rok mladším známým koncem května tohoto roku vniknout do sklepní kóje bytového domu a odcizit zde trubky a kufr s nářadím. Při svém lupu měli navíc poškodit vodovodní potrubí a způsobit tak celkovou škodu ve výši 36 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání a trojici mužů obvinili ze spáchání přečinu krádeže a mladší dvojici dále ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

V případě prokázání viny hrozí nejstaršímu a nejmladšímu obviněnému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Sedmadvacetiletému obviněnému muži hrozí v případě prokázání viny až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Eva Valtová

17. 8. 2021

