Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Chycen 2x v jeden den

CHRUDIM - Tak trochu neuvěřitelný sled událostí mají 2 krádeže, ke kterým došlo 31. července. První jsme evidovali v 6 hodiny ráno v Chrudimi na Resslově náměstí. V ten okamžik neznámý pachatel využil nepozornosti muže, který vykládal náklad z vozidla, ve kterém na sedačce nechal ležet mobilní telefon Huawei P20 lite.

Netrvalo to dlouho a po provedeném šetření už policisté věděli za kým se mají vydat. Podezřelým se stal 34letý muž, kterého už znají, neboť v minulosti se obdobného jednání dopustil, dokonce byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody s dohledem na 3 roky. Sdělili mu podezření, pustili na svobodu, ale té si nejspíš ani v tuto chvíli dostatečně nevážil. Při cestě z obvodního oddělení se dostal do Second Handu, odkud měl odejít v nezaplacené košili v hodnotě 100 korun. Podruhé už podezřelého zadržela hlídka chrudimské městské policie, eskortovala ho znovu na obvodní oddělení chrudimské policie, kde strávil téměř celé dopoledne pro podezření z výše uvedeného protiprávního jednání.

Nyní je mu už jasné, že bude čekat na soudní rozsudek a rozhodnutí o termínu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Za krádeže, z nichž je obviněn, mu s ohledem na jeho trestní minulost hrozí až tříleté vězení.

por. Mgr. Eva Maturová

2. srpna 2019

tisková mluvčí

