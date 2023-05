Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chyběla mu Eva, psal to na zdi v Oseku

TEPLICKO - Za nápisy v angličtině mu bylo sděleno obvinění; Viděli jste nehodu?

V loňském roce dávala policie do médií pátrací relaci včetně fotografie, která zachycovala muže, který byl podezřelý z toho, že popsal černou barvou dvě zdi v Oseku. Jednalo se o nápisy „Miss you Eva“, kdy v prvním případě vyzdobil tímto nápisem o rozměrech 140 x 40 cm zeď u vchodu do kláštera Osek. Dále stejný teskný nápis načmáral i na zeď v ulici Tyršova. Na kamerových záznamech byl zachycen nejen muž, ale i typ jeho vozidla. Stejné vozidlo potom kontrolovali policisté v Dubí, kdy řidičem byl občan SRN. Porovnáním kamerových záznamů bylo patrné, že se jedná o toho stejného muže a vozidlo. Po vyčíslení škody od města, kterému poškozením vznikla škoda přes 20 tisíc korun, bylo 67letému „malířovi“ sděleno obvinění z přečinu poškození cizí věci.

Viděli jste nehodu?

K dopravní nehodě mělo dojít dne 24.04. 2023 v době od 01:00 do 10:00 hodin v ulici Teplická v Krupce u základní a mateřské školy. Nezjištěný řidič nezjištěného vozidla se zřejmě plně nevěnoval řízení a poškodil přední část zaparkovaného vozidla ŠKODA SUPERB. Dosud nezjištěný řidič z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil zákonem mu stanovené povinnosti. V případě poznatku k nehodě zavolejte na linku dopravního inspektorátu v Teplicích, tel. 974439260.

3. května 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

