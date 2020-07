Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Chyba kameníka

SVITAVSKO – Krádež náhrobní desky jeli prověřovat kolegové z České Třebové včera do obce Němčice. Oznamovatelka uvedla, že ve středu byl hrob v pořádku, ale při nedělní návštěvě hřbitova jeho náhrobní deska chybí.

ilustrační fotoPři šetření na místě přišlo celkem úsměvné rozuzlení. Policisté už chtěli místo dokumentovat, ale to nebylo potřeba. Desku nikdo neukradl, ale na pár hodin ji odvezl kameník, co napravoval chybu kolegy, který omylem „zhotovil“ nápis na sousední hrob. Tamní kameník strávil sobotu broušením a opravou toho, co jeho „kolega“ způsobil a napravenou desku dovezli na místo zrovna v okamžiku, kdy tam přijeli policisté i s poškozenou.

Muž, který škodu nezpůsobil, nýbrž napravoval, jako omluvu udělal i něco navíc. Nejen že odstranil to, co tam nepatřilo, ale původní nápisy renovoval. A proč předem neinformovali poškozenou? Kameníci se údajně snažili majitele hrobu nalézt, ale vzhledem k jinému příjmení pozůstalých osob nebyli úspěšní. Měli v plánu dát na desku alespoň vzkaz a telefonní kontakt, ale bylo zřejmé, že papír by odvál vítr a rozmočil sobotní déšť, proto tak neučinili.

Vzhledem k tomu, že škoda nikomu nevznikla a deska je na svém místě ještě v lepší podobě, policisté byli na místě zbyteční a případ nevyžaduje další šetření.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

13. července 2020

