Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chvilková nepozornost skončila nehodou tří vozidel

PROSTĚJOV - Řidič Iveca prý jen mrknul do zrcátka.

V úterý 22. října 2019 po patnácté hodině došlo v Brněnské ulici v Prostějově k dopravní nehodě tří vozidel. Dle prvotního šetření se měl šestapadesátiletý řidič nákladního Iveca na chvíli podívat do zpětného zrcátka. Tato chvíle stačila k tomu, aby nestihnul včas zareagovat na před ním zpomalující osobní automobil Citroën a zezadu do něho narazil. Citroën byl nárazem odhozen do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Škodou Felicií. Po střetu osobních vozidel byl Citroën dále odhozen vlevo mimo komunikaci. Tam narazil do oplocení zahradnictví.

Při dopravní nehodě byla zraněna devětatřicetiletá řidička Felicie, která byla z místa převezena do Prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun. Alkohol u všech tří řidičů přivolaní policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. Po dobu šetření a odklízení následků dopravní nehody byla komunikace v místě uzavřena a doprava byla vedena po objízdných trasách. Plně zprůjezdněna byla před sedmnáctou hodinou.

Po kontrole poškození vozidel policisté na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla Citroën.

por. Mgr. František Kořínek

23. října 2019

vytisknout e-mailem