Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chtěli si zkrátit cestu z vlaku

DRAHOTUŠE - Padesátiletý muž to před projíždějícím expresem nestihl včas.

V neděli 10. ledna 2020 před sedmnáctou hodinou přijel do železniční stanice Drahotuše osobní vlak. Tři cestující z tohoto vlaku si chtěli zkrátit cestu a proti zákazu přecházeli přes přechod druhé koleje v době, kdy stanicí projížděl rychlostní expres z Bohumína do Prahy. Prvním dvěma se před příjezdem vlaku podařilo přejít mimo kolej, padesátiletý muž to však těsně nestihl. Vlakem jedoucím více než stokilometrovou rychlostí byl sražen a odhozen několik desítek metrů daleko. Při střetu muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.

Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše hmotné škody způsobené na drážním vozidle byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. Po dobu šetření na místě platila výluka železničního provozu na kolejích 1 - 3. Provoz byl plně obnoven ve 20:00 hodin.

V souvislosti s tímto případem policisté s drážními pracovníky důrazně apelují na cestující, aby dbali osobní bezpečnosti, zbytečně neriskovali a při pohybu v prostorech nádraží či železničních zastávek dodržovali pravidla, dbali pokynů zaměstnanců a používali pouze určené cesty, tedy zejména podchody či nadchody. Vstup do kolejiště mimo vyznačená místa je přísně zakázán!

Pokud porušení drážních pravidel přežijete, hrozí vám pokuta až do výše 10 tisíc korun.

por. Mgr. František Kořínek

11. ledna 2021

