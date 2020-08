Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chtěli si zkrátit cestu

BRNO: Do brněnských silničních tunelů je chodcům vstup zakázán.

Dnes nad ránem policisté dvakrát vyjížděli do brněnských tunelů, kudy si chtěli chodci nerozvážně zkrátit cestu. Poprvé to bylo ve tři hodiny ráno, kdy se měli v Pisáreckém tunelu pohybovat tři osoby. Do příjezdu policistů se jim však podařilo zmizet. Jen o deset minut později musela policejní hlídka zamířit do Husovického tunelu, kde se pohyboval další chodec. Tohoto policisté v tubusu tunelu zastihli, bezpečně vyvedli a jeho riskantní počínání ohodnotili pokutou. Připomínáme, že ani do jednoho ze zmiňovaných tunelů není chodcům vstup povolen. Finanční postih je to nejmenší, co jim v případě porušení zákazu hrozí. Nebezpečí totiž nehrozí jen chodci samotnému. Projíždějící řidiči nepředpokládají, že se v tunelu s někým setkají, v úleku nemusí vhodně zareagovat a to může zapříčinit vznik krizové situace. Vyhnout se nehodě v omezeném prostoru tunelu je potom velmi obtížné. Také následné řešení a odklizení nehody je mnohem náročnější a nebezpečnější.

nprap. David Chaloupka, 19. srpna 2020

