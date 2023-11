Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Chtěli potopit loď na Vltavě

Policisté pátrají po dvou mužích, kteří provrtali loď na Vltavě a způsobili škodu přesahující půl milionu korun.

V úterý 17. října, kolem deváté hodiny večerní, navštívili dva neznámí muži Nábřeží Edvarda Beneše, ale jejich cílem bohužel nebylo obdivování krásy noční Prahy. Jeden z mužů přeskočil do zakotvené dřevěné lodi a mezitím co druhý hlídal okolí, tak do trupu nezjištěným způsobem navrtal celkem šestnáct děr o průměru jednoho centimetru. Naštěstí se plavidlo nepodařilo zcela potopit, ale i přesto vznikla majiteli škoda přesahující půl milionu korun.

Policisté z místního oddělení Letná zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou oba muži velmi dobře vidět přímo při činu. Dalším vytěžením kamer z okolí zjistili, že na místo přijeli s největší pravděpodobností sytě oranžovým SUV značky Mercedes. V souvislosti s pátráním tak policisté žádají o pomoc. Pokud kohokoliv z dvojice poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, kontaktujte prosím linku 158.

Neznámým mužům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin poškození cizí věci, až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 2. listopadu 2023

Související dokumenty Navrtání lodi.mp4

Velikost souboru:85,7 MB / formát MP4

Oranžový Mercedes.JPG

Velikost souboru:551,8 KB / formát JPG

vytisknout e-mailem