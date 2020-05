Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěli policistům ujet

Český Krumlov – Oba muži svůj vůz nezvládli a havarovali.

O tom, že se mnohdy nevyplácí snažit se ujet policistům, se přesvědčili o uplynulém víkendu dva muži.

Nejprve se snažil českokrumlovským policistům ujet sedmadvacetiletý cizinec. Dne 23. května 2020 krátce po třetí hodině noční stavěla hlídka znamením „STOP POLICIE“ v Budějovické ulici v Českém Krumlově vozidlo VW Golf. Řidič však výzvy nedbal a začal ujíždět směrem do Tovární a následně do Hasičské ulice, kde při projíždění pravotočivé zatáčky patrně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, technickému stavu vozovky a povětrnostním podmínkám, vlivem čehož vyjel vlevo mimo komunikaci, kde následně havaroval do oplocením domu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Policisté mladého muže za použití donucovacích prostředků zajistili k provedení neodkladných úkonů. Dechová zkouška i orientační test na přítomnost návykových látek byly negativní. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cizinec nevlastní žádné řidičské oprávnění. Věc je nadále v šetření.

Druhým výtečníkem je třiapadesátiletý muž z Českokrumlovska, který se policistům snažil ujet dne 24. května 2020 krátce po jedenácté hodině večerní v osobním vozidle VW Passat. Jak policisté zjistili, měl k tomu zřejmě pádný důvod. Okresní soud v Českém Krumlově mu čtyřikrát rozsudkem vyslovil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů. Další rozsudek o zákazu řízení motorových vozidel vydal i Okresní soud v Českých Budějovicích. Dle rozsudků měl za volant zakázáno sednout až do ledna 2026. Policisté si při výkonu hlídkové činnosti všimli ve Chvalšinské ulici v Českém Krumlově řidiče, který jim byl známý svými dopravními prohřešky. V Nemocniční ulici se pokusili vozidlo předepsaným způsobem zastavit. Řidič Passatu však nedbal výzvy k zastavení a začal ujíždět ulicí Kaplická směrem na Přídolí, Zahrádku, Chabičovice a na obec Věžovatá Pláně. Zde vjel na lesní cestu, kterou pokračoval do obce Výnězda, kde dostal smyk, jehož následkem vjel mimo komunikaci. Poté byl českokrumlovskými policisty zadržen a kontrolován. Při provedené kontrole byly zjištěny výše uvedené skutečnosti. Dechová zkouška provedená u řidiče byla negativní. Orientační test na přítomnost návykových látek vyšel pozitivně na Amfetamin – Metamfetamin, odběr krve však podezřelý odmítl. Ve vozidle jeli ještě dva spolucestující. Při popsané události nebyl nikdo zraněn.

Dne 25. května 2020 bylo muži sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Věc je vedena formou zkráceného přípravného řízení. Opět jej čeká soud.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

26. května 2020

vytisknout e-mailem