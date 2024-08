Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěli mu pomoct, ale od peněz

CHOMUTOVSKO - Policisté překazili podvod na seniorovi za 2,68 milionu.

Chomutovští kriminalisté překazili plány členům jedné rodiny, která se zřejmě chystala připravit 87letého důchodce o jeho životní úspory.

Minulý týden se na policisty obrátili obyvatelé malé obce na Chomutovsku, kde senior bydlí v rodinném domě. Pojali totiž podezření, že mohl být okraden dvěma neznámými muži, kteří vycházeli z jeho domu. Když se jich sousedi zeptali, co tam hledali, odpověděli, že mu přivezli jídlo a nějaké věci, protože se o něj nikdo nestará.

Sousedé, kteří zmíněnému osamělému důchodci dlouhodobě pomáhají, také dostali informaci, že s pánem byly na chomutovském magistrátu nějaké podezřelé osoby zařizovat jeho nový občanský průkaz. Policisté se ihned začali případem zabývat a kromě dalšího zjistili, že muž má větší úspory. Doma měl mít dříve mimo jiné dvě vkladní knížky, které se tam však již nenacházely. Bylo jim jasné, že osamělého seniora, jehož duševní stav mu očividně znemožňuje svobodně a samostatně se rozhodovat, chce někdo připravit o peníze.

Po zjištění potřebných poznatků se rozhodli místo jeho bydliště v inkriminovanou dobu, kdy měli neznámí pachatelé „akci spustit“, sledovat. A vyplatilo se. Pro pána si ráno přijeli dva podezřelí muži, s nimiž nastoupil do auta, a odjeli. Policisté jejich následné počínání skrytě sledovali. V průběhu dne se k dotyčným přidaly ještě další osoby (ženy) a využito bylo i další vozidlo. Muže skupinka doprovodila na magistrát do Chomutova k vyzvednutí občanského průkazu a v odpoledních hodinách nakonec i se starým pánem přijeli všichni do Teplic. Zde ho vzali na jídlo a poté na poštu, kde provedli úřední ověření podpisů poškozeného a jednoho z podezřelých. Ten byl na základě podepsaného dokumentu zplnomocněn k ukončení smlouvy o vedení účtu a k udělení pokynu k čerpání zůstatku peněz po zrušení účtu. V té době činil zůstatek na účtu poškozeného cca 2,68 mil. korun. Chomutovští kriminalisté jednání podezřelých po celou dobu sledovali a vzápětí po ověření podpisů je v Teplicích zadrželi. Tam také mluvili se seniorem, který vůbec netušil, co na tomto místě dělá a ani kde vlastně je. S jeho souhlasem ho pak odvezli zpět domů.

Vyšetřovatel následně zahájil trestní stíhání členů této rodiny žijících na Mostecku a Lounsku (muž ve věku 53 let, jeho manželka ve věku 46 let a jejich dva synové ve věku 28 a 22 let), kteří se na jednání měli podílet. Všechny je obvinil ze spáchání zločinu pokusu podvodu, za nějž jim soud s ohledem na výši hrozící škody může uložit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Při výslechu se obvinění hájili tím, že staříkovi, jehož náhodně před pár týdny poznali, když projížděli obcí, chtěli pomoct. Prý peníze chtěli vybrat, aby mu mohli jeho staré bydlení vylepšit a pak s ním bydlet a starat se o něj…

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. srpna 2024

