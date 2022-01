Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěli krást, čelí obvinění

MOSTECKO - Do prodejny se nedostali; V obchodě kradl čokolády.

Mostečtí kriminalisté již vědí, kdo se v první polovině prosince pokusil vloupat do prodejny na třídě Budovatelů v Mostě. Podle jejich zjištění se jedná o dvojici mužů, 35letého Mostečana a jeho o rok staršího komplice z Chomutovska. Ti si v těchto dnech převzali sdělení obvinění ze spáchání pokusu trestného činu krádeže vloupáním. Přestože se do obchodu nedostali, na poničení vnější části vstupu do prodejny způsobili nemalou škodu. Ta dosáhla částky 35.000 korun. Oba muži jsou stíháni na svobodě. Shodným přitěžujícím faktem je jejich trestní minulost, oba dva již mají s majetkovou kriminalitou zkušenosti. V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.



Policisté mostecké hlídkové služby v pondělí dopadli muže, který byl v celostátním pátrání. Kromě soudem vydaného příkazu k zatčení vyšlo najevo, že 34letý Mostečan má mít na svědomí také krádež v obchodě. V prosinci tam měl ukrást čokolády Milka v hodnotě 200 korun. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu policisté mosteckého obvodního oddělení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Za ten mu nyní hrozí až tříleté vězení. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

26. ledna 2022

