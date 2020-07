Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěla si udělat velký nákup

LOUNSKO - Peníze ale utrácet nemínila; Opilí řidiči.

V sobotu v podvečer se 38letá žena vydala v Žatci na velký nákup. Na tom by nebylo nic neobvyklého, pokud by za něj zaplatila. To se však podle informací policie nestalo. Paní si v obchodním domě Tesco nejprve do nákupního vozíku měla naskládat velké množství zboží, například mléčné výrobky, těstoviny, maso, uzeniny, ovoce, zeleninu, sladkosti, plíny, prací prášek, dětské odrážedlo a vysavač. S takto plně naloženým vozíkem pak měla projít vchodem pro zákazníky mimo pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatila.

Na parkovišti však byla dostižena pracovníkem ostrahy prodejny, takže z odcizených věcí se dlouho neradovala a musela je vrátit. Následně byla zadržena přivolanou policejní hlídkou.

Policisté zjistili, že dotyčná byla za podobné jednání v tomto roce odsouzena. Sdělili jí podezření z trestného činu krádeže, za jehož spáchání jí v případě uznání viny z důvodu recidivy hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Opilí řidiči

V posledních dnech opět policisté na Lounsku přistihli řidiče, kteří byli pod vlivem alkoholu.

Nejprve to byl 28letý muž z Mostu, který řídil osobní vozidlo zn. Vokswagen Golf. Mladý muž jel kolem třetí odpoledne z obce na Lounsku do Podbořan. Tam byl zastaven policejní hlídkou, která mu v dechu naměřila hodnoty přesahující jedno promile alkoholu.

Jízda dalšího alkoholem ovlivněného řidiče byla policisty ukončena o dva dny později kolem deváté večer v Lounech. Hlídka tam kontrolovala 36letého muže z Loun za volantem osobního vozidla zn. Škoda Fabia. Tomu přístroj při dechových zkouškách ukázal více než 1,5 promile alkoholu.

Policisté oběma mužům už sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle zákona lze za něj uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 14. července 2020

vytisknout e-mailem