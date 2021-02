Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chtěla si najít práci, teď jí však hrozí až rok za mřížemi

KRAJ – Žena se nechala oklamat podvodníkem na internetu

Čtyřiadvacetiletá žena si na internetu chtěla najít práci, to však netušila, že místo práce jí bude hrozit pobyt za mřížemi. Při hledání práce na internetových stránkách žena narazila na inzerát, který jí zaujal, proto kontaktovala muže na email, který byl v inzerátu uveden.

Pachatel, který zde vystupoval jako muž a jednatel firmy ženě uvedl, že je nutné, aby si na své jméno založila nový bankovní účet, kam jí bude následně zasílána výplata. Poté však udělala velmi zásadní chybu a na vyžádání neznámému muži zaslala i fotokopii svého občanského průkazu a aktivační klíč do internetového bankovnictví. Muž s ní poté přestal komunikovat a do internetového bankovnictví jí zamezil přístup a účet začal sám ovládat.

Účet neznámý pachatel využíval k zasílání finančních částek od poškozených osob, které v několika případech podvedl na internetu. Na různých internetových portálech, sloužících k prodeji zboží, využil bankovního účtu čtyřiadvacetileté ženy, kam si nechal zasílat peníze za jím nabízenou elektroniku a zboží na internetových prodejních portálech. Zboží poškozeným osobám nikdy nedodal a takto podvedl a okradl nejméně 20 osob, které zaplatili za nedodané zboží dohromady téměř 170 tisíc korun.

Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti dle ust. §217 odst. 1 trestního zákoníku. Umožnila jiné osobě z nedbalosti zastřít původ nebo zjištění původu jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem. Ženě nyní hrozí až rok za mřížemi.



Stále více dynamický rozvoj informačních technologií s sebou také přináší další a nová rizika, která nás mohou v kybernetickém prostředí potkat. Setkáváme se s podvody na internetu, kybernetickými útoky a dalšími hrozbami, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost.

Kybernetická kriminalita je definována jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání.

V rámci Středočeského kraje evidujeme za období roku 2020 na úseku kybernetické kriminality celkem 1760 případů, což je oproti roku 2019 nárůst o 400 případů.

Proto buďte vždy v kybernetickém prostředí obezřetní, neposkytujte neznámým osobám jakékoliv osobní údaje, kopie dokladů nebo přístupová hesla k jakýmkoliv účtům.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

3. února 2021

