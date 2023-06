Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěla prodat troubu, místo toho přišla o 245 tisíc korun

DĚČÍNSKO – Další útok podvodníků přes intrenetový inzerát; Nerespektoval zákaz řízení…

O tom, jak lehce může být člověk podveden a okraden se minulý týden přesvědčila 36letá žena z Děčínska, který prostřednictvím inzerátu na sociální síti chtěla prodat vestavnou troubu. Poškozená na bazarovém portále prodávané zboží vystavila a na inzerát se jí zanedlouho ozval ,,kupující“, který jí nabídl platbu za zboží a doručení prostřednictvím kurýrní společnosti. Domnělý kupec ženě e-mailem zaslal zprávu s hypertextovým odkazem. Po rozkliknutí tohoto odkazu byla prodávající přesměrována na stránky, které se tvářily jako skutečný odkaz portálu kurýrní služby. Na těchto stránkách klikla na tlačítko pro přijetí platby a byla přesměrována na další podvodné stránky, tvářící se jako stránky pro přihlášení do internetového bankovnictví její banky. Na podvodných stránkách poté prodávající vyplnila osobní údaje a přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Následně ženě přišel ještě e-mail s aktivačním odkazem pro potvrzení přidání nového zařízení k internetovému bankovnictví, který rozklikla. Neznámý pachatel pak po získání informací a údajů neoprávněně vstoupil do internetového bankovnictví poškozené ženy a z jejího účtu odčerpal 245 tisíc korun.

Případem se zabývají rumburští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

Pokud i vy prodáváte jakékoliv zboží na internetovém či bazarovém portále, uvědomte si, že vám musí zaplatit druhá strana, tedy kupující. Nikdy proto nevyplňujte údaje z vaší platební karty, když vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl, okrást vás.



JAK SE BRÁNIT INTERNETOVÝM PODVODNÍKŮM

V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví;

Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy;

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu;

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače;

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví;

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Nerespektoval zákaz řízení

Děčínští policisté sdělili v superzkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 39letému muži z Děčína. Podezřelý muž byl v pátek 9. června 2023 v odpoledních hodinách zastaven a kontrolován policejní hlídkou v Děčíně - Nebočadech, při řízení motorového vozidla. Policisté následnou lustrací zjistili, že má na základě rozsudku Okresního soudu v Děčíně uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do března 2025. Podezřelého muže policisté zadrželi a umístili do policejní cely. Do 48 hodin byl postaven před soud, kde si za své protiprávní jednání vyslechl rozsudek.

Děčín 12. června 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem