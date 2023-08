Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěla prodat halenku

Písek – Podvodník nechtěl oblečení, ale údaje k internetovému bankovnictví.

Mladá žena z Písecka využila začátkem srpna aplikaci Vinted a zveřejnila zde nabídku prodeje halenky. Na inzerát se ozval údajný zájemce o zboží, začal s ženou komunikovat a poslal na email odkaz. Poškozená bohužel vyplnila údaje o svém internetovém bankovnictví, to bylo to, co podvodník chtěl. Pak už šlo vše rychle, pachatel si nejprve ze spořicího účtu poškozené převedl peníze na běžný účet a pak platil online u obchodníků.

Žena přišla o bezmála 22 000 korun.

Případ prošetřují kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. Bohužel jde o častý způsob internetových podvodů. Nereagujte na zaslané odkazy a nikdy nevyplňujte údaje o svém internetovém bankovnictví. Pro zaslání peněz za inzerované zboží poskytujte jen číslo svého účtu, kam má kupující peníze poslat.

10. srpna 2023

