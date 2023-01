Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěla přes internet prodat košili za 50 korun

České Budějovice - Přišla o více než 33 000 korun.

Jako "přes kopírák" jsou případy, které řeší jihočeští policisté a které se týkají intrnetových podvodů. Tentokrát oznámení přijali policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Obrátila se na ně žena, která prodávala na prodejním portálu Vinted.cz dámskou košili za 50 korun. Na její inzerát zareagoval údajný zájemce, kterému prodejkyně poskytla své telefonní číslo. Následně jí byl na toto číslo pachatelem zaslán odkaz, který se tvářil jako odkaz na internetové bankovnictví. Prodejkyně pak udělala zásadní chybu, vyplnila do něj přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Místo, aby dostala na účet peníze z prodeje, dala tak pachateli přístup do svého účtu, který okamžitě provedl několik transakcí a z jejího účtu odeslal více než 33 000 korun. Policisté nyní po pachateli trestného činu podvodu intenzivně pátrají, v případě jeho odhalení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Policisté opětovně varují každého, kdo prodává zboží na internetu, aby byl opatrný a v okamžiku, kdy kupující projeví o zboží zájem a pošle odkaz na platební bránu, kam chce poslat peníze, zpozorněte! Tyto odkazy jsou podvržené a nikdy do nich žádné údaje o vaší platební kartě nebo vašem internetovém bankovnictví nevyplňujte. Je to podvod! (viz přiložený leták)

22. ledna 2023

