Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěla investovat

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Přišla o čtvrt milionu korun.

Uherskohradišťští kriminalisté se zabývají případem podvodu, při kterém seniorka v domnění výhodného investování přišla o více jak čtvrt milionu.

V září zaujala starší ženu reklama garantující výhodné zhodnocení financí prostřednictvím investic do akcií a komodit. Po kliknutí na odkaz se zaregistrovala a zaplatila prvotní vklad ve výši 250 euro. Krátce poté ji telefonicky kontaktovala pracovnice společnosti, která ji spojila s domnělým finančním poradcem. Na jeho doporučení si seniorka nainstalovala do svého počítače program ke sledování vývoje na burze. Dále již dle instrukcí prováděla různé investiční platby v desetitisícových částkách. V podvržené aplikaci na svém mobilu viděla zhodnocování svých financí. Jakmile požádala o výběr, byla vyzvána k poskytnutí vzdáleného přístupu do svého počítače včetně internetového bankovnictví. V domnění, že potvrzuje příchozí platbu, jí podvodník odčerpal více než třicet tisíc korun. Seniorka fiktivním obchodováním na burze a zpřístupněním svého počítače do rukou podvodníků přišla celkově o více jak čtvrt milionu korun.

Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.

Policie radí:

Nikdy se nenech od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promysli.

Vždy se zamysli na tím, kam vypisuješ své citlivé údaje a posíláš své peníze.

Pokud si nejsi absolutně jistý, raději si vše ověř jinou cestou.

Pamatuj, že pachatel umí napodobit jakékoli telefonní číslo, či e-mailovou adresu.

Neumožňuj vzdálený přístup do svého počítače nebo mobilního telefonu nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.

27. listopadu 2024, por. Radomír Šiška

