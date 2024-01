Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěla investovat, přišla o peníze

Jindřichův Hradec – Poškozená žena přišla o více než půl milionu korun.

Poškozená žena z Jindřichohradecka byla 17. ledna 2024 kontaktována na sociální síti neznámým pachatelem s nabídkou výhodných investic. Jednalo se o investice do kryptoměny. Žena si dle instrukcí pachatele nainstalovala do svého mobilního telefonu aplikaci pro investování, ve které se zaregistrovala a vytvořila si zde kryptoměnovou peněženku. Poté v několika případech nakoupila digitální měnu, kterou zaslala pachateli. Nákup měny prováděla svojí platební kartou. Jindřichohradečtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachateli tak v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo peněžitý trest.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

29. ledna 2024

