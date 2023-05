Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chtěla investovat a stala se obětí podvodu

SEMILSKO – Žena, kterou na sociální síti upoutala reklama o investování, nakonec přišla o téměř 200 tisíc korun.

Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech od minulého týdne šetří další podvod, ve kterém oběť přišla celkem o částku 185.000,- Kč.

Žena ze Semilska si v průběhu dubna prohlížela sociální síť, na které ji zaujala reklama o investování do akcií ČEZu, u níž byla umístěna i fotka pana prezidenta, což v ní údajně vzbudilo dojem, že tyto investice doporučuje. Žena pouhým kliknutím projevila o uvedené investování zájem, zadala svůj e-mail a telefon. Na to ji telefonicky kontaktoval neznámý muž, který tvrdil, že obchoduje nejen s akciemi ČEZu, ale i na světové burze a je potřeba vstupní vklad ve výši 5.000,- Kč. Žena tuto částku poslala na účet, který jí muž nadiktoval. Druhý den jí neznámá osoba zaslala mail s odkazem na stažení vzdáleného přístupu, který si následně do svého notebooku stáhla. Později si vzdálený přístup instalovala i do svého mobilního telefonu. Poté ji už telefonicky další neznámý muž požádal postupně o další dvě platby, a to ve výši 50.000,- a 130.000,- Kč. Tomuto muži se podařilo ženu k těmto platbám přesvědčit a ona už jen prováděla vše podle jeho pokynů. Tento muž jí po několika dnech volal znova s tím, že s jejími penězi obchoduje na burze, má možnost provést úžasnou transakci, na kterou je ovšem potřeba více peněz. Po ženě chtěl, aby si vzala půjčku ve výši 750.000,- Kč, což ona už odmítla. Ovšem během jejich hovoru již někdo prostřednictvím jejího účtu o uvedenou půjčku zažádal. Velkým štěstím bylo to, že finanční společnost tuto žádost neschválila a navíc její pracovník ženu kontaktoval, aby jí sdělil, že na jejím účtu probíhají podezřelé transakce. Na základě takto sdělených skutečností si nechala žena všechny své účty zablokovovat a celou věc oznámila na policii.

Semilští kriminalisté, kteří celou věci nyní šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.





18. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraj

vytisknout e-mailem