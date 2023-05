Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chtěla 200 korun a přišla o 230 tisíc korun

PROSTĚJOVSKO - Žena na prodej bot nikdy nezapomene.

V sobotu 6. května policisty kontaktovala 41letá žena z Prostějovska s tím, že ji neznámý pachatel podvedl při prodeji bot a odcizil jí z bankovního účtu 230 tisíc korun. Oznamovatelka uvedla, že na internetu prodávala sálové boty za 200 korun. V pátek 5. května ji přes aplikaci Messenger kontaktoval zájemce, který chtěl boty koupit. Domluvili se na zaslání obuvi prostřednictvím přepravní společnosti Balíkovna. Kupující poslal ženě odkaz na domnělou společnost. Jednalo se však o falešný odkaz, na který prodávající klikla a postupovala podle instrukcí. Vyplnila údaje ke svému účtu a přihlásila se do internetového bankovnictví. Potom šla spát. Ráno se z obdržených zpráv z banky dozvěděla o několika finančních transakcích na jejím účtu. Žena ihned zavolala do banky a nechala bankovní účet i platební kartu zablokovat. Mezitím ji ale podvodník připravil o 230 tisíc korun. Pachateli hrozí za tři trestné činy trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Pamatujte!

Nikdy se nepřihlašujte do internetového bankovnictví přes zaslané odkazy od neznámých osob. Zpravidla budete přesměrováni na falešné stránky, které z Vás vylákají přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví nebo platební kartě. Podvodník Vás potom připraví o všechny naspořené peníze.

por. Mgr. Libor Hejtman

9. května 2023

vytisknout e-mailem