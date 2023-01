Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl zpátky do vězení

KROMĚŘÍŽSKO: Zřejmě by byl schopný udělat i to nejhorší, jen aby se tam dostal!

V předešlých dnech zahájil vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality v Kroměříži trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Prostějova a to pro trestný čin vydírání.

Dvaatřicetiletého muže propustili z vězení, kde si odpykával trest za závažnou trestnou činnost a nastoupil k výkonu psychiatrického a protialkoholního ochranného léčení do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Od prvních minut, které tam strávil, se však domáhal propuštění a chtěl zpátky do vězení. Své požadavky opakoval, stupňoval s tím, že pokud ho neodvezou zpátky, tak že někoho zabije. Zaměstnancům i gesty naznačoval, co by jim provedl. Ti se obávali o životy své i dalších pacientů.

Policisté celou věc prověřili a muže obvinili z trestného činu vydírání, za což mu hrozí až čtyři roky vězení. Obviněný je nyní ve Vazební věznici v Olomouci.

27. ledna 2023, nprap. Ing. Barbora Balášová

