Chtěl výjimečné auto

BRNO: Podvodníkovi odeslal téměř čtyři sta tisíc korun.

Touha po výjimečném autě, které se běžně prodává za cenu okolo milionu korun, připravila o obezřetnost šestadvacetiletého muže z Brna. Reagoval na podvodný inzerát, ve kterém prodejce vůz nabízel jen za přibližně čtvrtinu obvyklé ceny. Aby podvodník získal důvěru, vydával se za německého architekta a zájemci e-mailem poslal vyfocené osobní doklady a doklady od vozidla. Zájemce lest neprohlédl a poslal na podvodníkem uvedený účet téměř dvěstasedmdesát tisíc korun. Prodejce mu zanedlouho na to napsal, že je nějaký problém s převodem financí, ty mu údajně nedorazili a měli by se kupujícímu vrátit zpět na účet. Jestli má o vozidlo opravdu zájem, nechť tedy pošle znovu alespoň zálohu. Ani v tomto případě muž nepojal žádné podezření a poslal na účet podvodníkovi dalších sto třicet tisíc. Tato částka už zřejmě podvodníkovi stačila, že přestal komunikovat. Podvedený muž fintu konečně prohlédl a celou věc oznámil na policii.

nprap. David Chaloupka, 14. září 2020

