Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl vstoupit do domu

KARLOVARSKO – Do dveří najížděl jízdním kolem.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví třiatřicetiletému muži z Karlovarska.



Ten měl na začátku listopadu letošního roku krátce před sedmnáctou hodinou v Ostrově na Karlovarsku v jedné z ubytoven rozbít skleněnou výplň okna. Poté měl vykopnout vchodové dveře do budovy. Následně měl přijít před pokoj, kde vulgárně urážel svého známého, kvůli zapůjčenému subwooferu.



Jen o pár minut později měl přijít k jednomu z domů, kde bydlí jeho matka, přičemž měl začít zvonit na její zvonek a vymáhat si vstup. Muž ale nebyl do vnitřních prostor vpuštěn, a tak začal do vchodových dveří najíždět jízdním kolem. Poté do dveří několikrát udeřil pěstí. Při tomto ho měl okřiknout jeden z obyvatelů domu, kterému začal vulgárně nadávat. Vulgárně měl nadávat i ostatním obyvatelům domu.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.



nprap. Jan Bílek

16.11.2022

vytisknout e-mailem