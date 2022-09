Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl ukrást kufry plné alkoholu, ale daleko neutekl

ZLÍNSKO: Policisté ho zadrželi, skončil v cele.

Nápad ukrást ze sklepních kójí v Otrokovicích kufry naplněné alkoholem a spodním prádlem se zdál být zpočátku skvělý, ale záhy se musel zkušený recidivista dát na útěk, navíc bez lupu. I přesto skončil po pár minutách v policejních poutech.

Jednatřicetiletý muž z Olomouce se v srpnu vydal na výlet do Otrokovic. Při procházce dostal nápad podívat se do sklepních kójí jednoho bytového domu. A měl štěstí. Jeden ze sklepů nebyl uzamčený a navíc byl plný alkoholu a značkového spodního prádla. Líbily se mu také kolečkové brusle. Uvědomil si, že svůj úlovek nemá jak odnést. Prohledal proto ostatní sklepy a v jednom z nich uviděl dva uskladněné kufry. Vypáčil proto petlici a lup z vedlejšího sklepa uložil do těchto kufrů.

Když zloděj vynesl kufry ven, potkal jednoho z obyvatel domu. A nastal problém. Muž, s nímž se míjel ve vchodu, si svoje vlastní kufry v rukou cizího muže poznal. Hned zavolal na linku tísňového volání policie a vydal se zlodějem. Ten si všiml pozornosti, kterou mu okradený muž věnoval, kufry proto nechal na zemi i s lupem a utíkal na zastávku, kde nasedl do odjíždějícího trolejbusu.

Mezitím už operační důstojník podle informací okradeného muže vyslal nejbližší hlídku policistů ke konkrétnímu trolejbusu. Policisté z Napajedel trolejbus zastavili a uvnitř našli podezřelého muže. Ten zpočátku zapíral, přesto ale skončil v policejní cele, protože u něj policisté našli pomůcky a nářadí používané k vloupáním. Následující den se recidivista ke všemu, co mu kriminalisté z Otrokovic kladli za vinu, přiznal.

Ve zkráceném přípravném řízení mu kriminalisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě odsouzení hrozí osmkrát soudně trestanému recidivistovi, kterého z posledního výkonu trestu propustili letos v únoru, další trest odnětí svobody, tentokrát až na tři roky.

9. září 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna Odcizené kufry Detailní náhled Odcizené kufry s alkoholem Detailní náhled

