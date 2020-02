Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl stihnout autobus

KROMĚŘÍŽSKO: Vběhl do vozovky, kde se střetl s projíždějícím automobilem.

Dnes ráno krátce před sedmou hodinou došlo v ulici Kotojedská v Kroměříži k dopravní nehodě, při které se zranil šestnáctiletý hoch.

Chlapec přebíhal vozovku mimo přechod pro chodce ve směru od úřadu práce k Bezručově parku. Nejprve přeběhl jeden jízdní pruh a poté zpoza vozidla stojícího v odbočovacím pruhu vběhl do jízdní dráhy automobilu Ford Fokus, jehož řidič jel směrem od centra města na Kotojedy. Čtyřiadvacetiletý muž za volantem fordu neměl šanci na tuto situaci zareagovat. Došlo tak ke střetu, při kterém hoch narazil do levého zpětného zrcátka auta. Poté upadl na zem. Záchranáři zraněného chlapce převezli do nemocnice.

Dechové zkoušky na alkohol byly u obou účastníků negativní.

Nehodou se i nadále zabývají kroměřížští dopravní policisté.

25. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

