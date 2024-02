Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl skočit ze střechy, policisté mu to rozmluvili

SOKOLOVSKO – Muži tím zachránili život.

Na konci ledna letošního roku byla hlídka z obvodního oddělení Sokolov – město ve složení pprap. Roman Mader, pprap. Vladimír Proisl a nstržm. Markéta Parthová vyslána do areálu sokolovské nemocnice, kde měl na střeše jedné z budov pobíhat muž, který vyhrožoval, že ze střechy skočí.

Po příjezdu na místo se policisté spojili s kolegy z Městské policie Sokolov, kteří zabezpečovali vchod do této budovy. Policisté následně vstoupili do budovy a z jedné z místností, ze které vede okno přímo na střechu, na které se muž nacházel, se s ním snažili navázat komunikaci. „Muž se vyhýbal jakémukoliv očnímu i slovnímu kontaktu. I přesto jsem na něj stále mluvil a po chvíli se mi s ním podařilo slovní kontakt navázat. Prozradil mi, jak se jmenuje i odkud je,“ uvedl policista pprap. Roman Mader. Jenže následně muž opět přestal komunikovat. „Opakovaně stál na okraji střechy a vypadalo to, že je rozhodnutý skočit. Pokračoval jsem v komunikaci a snažil se mu to rozmluvit s tím, že každý problém má řešení. Nakonec z okraje střechy odešel a sedl si. Komunikace pokračovala a zhruba po 40 minutách muž usoudil, že ze střechy sleze. Nakonec tak učinil, oknem vlezl k nám do místnosti a poté byl předán lékaři,“ dodal policista.

Osmačtyřicetiletého muže ze Sokolovska se tak policistům podařilo zachránit. „Samozřejmě jsme rádi, že to celé nakonec dopadlo dobře, jelikož to opravdu vypadalo, že muž je již rozhodnutý a ze střechy skočí. Komunikovali jsme s ním a dokázali mu vysvětlit, že každý problém má řešení, i když je to někdy složité, ale nic není tak závažné, aby si člověk vzal život. Doufám, že si muž své problémy vyřeší a bude se mít lépe, držím mu palce,“ dodal pprap. Roman Mader, který v letošním roce začíná sloužit patnáctým rokem.

Počínání policistů ocenil i plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje. „Kolegové prokázali profesionální, ale zároveň velmi lidský přístup. Tato kombinace je v mnoha případech důležitá a jsem rád, že i tentokrát vedla k záchraně lidského života. Kolegům patří za jejich počínání v této stresové situaci velké poděkování,“ uvedl ředitel.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 2. 2024

vytisknout e-mailem