Chtěl si zřídit identitu občana

PŘEROV - Podvodné stránky banky vypadaly jako originální.

V pondělí 9. září 2024 se na policisty obrátil 64letý muž z Přerova s tím, že jej neznámý pachatel připravil o 91 tisíc korun.

Oznamovatel uvedl, že v neděli 8. září odpoledne si chtěl zřídit identitu občana. V telefonu si otevřel internetový prohlížeč a hledal. Vyhledávač mu nabídl odkaz na bankovní identitu v bance, kde měl vedený účet. Klikl na zobrazený link a dostal se na stránky banky, které vypadaly věrohodně. Na nich se přihlásil, zadal požadované údaje a to jméno, příjmení a heslo do internetového bankovnictví. Přesto se mu nepodařilo založit bankovní identitu. Po chvíli se chtěl na telefonu přihlásit do internetového bankovnictví, což se mu nepovedlo. Zanechal pokusy o přihlášení na později. Druhý den ráno se mu povedlo na počítači přihlásit do internetového bankovnictví. Tam zjistil, že mu neznámý pachatel mezitím nejprve ze spořicího účtu převedl peníze na jeho běžný účet, a z toho mu pak odčerpal 91 tisíc korun. Ihned proto zavolal do banky, kde provedl blokaci účtu a platební karty. Pachateli hrozí mimo jiné za trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody na tři léta až osm let.

Pozor na falešné odkazy na webové stránky bank. Ty můžou na první pohled vypadat úplně stejně jako skutečné stránky Vaší banky, včetně loga, barev a textu. Na druhý pohled je ale odhalit lze – URL adresa webu se bude odchylovat od oficiálního názvu nebo zkratky banky. Kliknutím na ikonu zámku na adresním řádku nenajdete bezpečnostní certifikát vydaný pro banku. Pokud se na takové stránky přihlásíte, podvodník Vás připraví o úspory.

por. Mgr. Libor Hejtman

10. září 2024

