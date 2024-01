Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěl si to vyřídit sekerou

CHOMUTOVSKO - Sousedovi vyhrožoval, dveře poničil sekerou.

Začátkem ledna ve večerních hodinách byly policejní hlídky vyslány do obce na Chomutovsku, kde byl na tísňovou linku nahlášen útok sekerou. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že v jednom z domů, kde bydlí více nájemníků, došlo ke sporu mezi sousedy. Starší z nich, 66letý muž, měl po návratu z hospody na společné chodbě pod vlivem alkoholu dělat hluk. To se nelíbilo 54letému muži bydlícímu v přízemním bytě. Vyšel tedy na chodbu, kde mezi nimi došlo k hádce. Poté se oba odebrali do svých bytů. Po pár minutách se však starší muž vrátil ke dveřím sousedova bytu a zaklepal. Otevřela mu sousedova přítelkyně a všimla si, že dotyčný v ruce drží sekeru. Ihned zabouchla, načež následovaly dvě rány sekerou do dveří. Přitom měl agresor přes dveře na souseda volat, aby vylezl ven, že si to s ním vyřídí. Na to již obyvatelé bytu z obavy před dalším útokem volali na linku 158. Po chvíli na místo dorazili policisté, kteří útočníka zadrželi a s oběma muži provedli dechové zkoušky, které byly pozitivní. Napadený nadýchal přes dvě promile alkoholu, druhému muži se ukázala hodnota 1,8 promile.

Starší muž kvůli popsanému jednání strávil noc v policejní cele a čelí podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. ledna 2024

