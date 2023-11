Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl si opatřit drogy

KARLOVARSKO – Ty se pokusil odcizit svému známému.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž se měl v úterý 21. listopadu letošního roku domluvit se svým osmnáctiletým známým, že se společně sejdou za účelem předání drog. Dvacetiletý muž si měl ještě před předáním domluvit přítomnost dalších dvou osob a také si pořídil pepřový sprej. Kolem patnácté hodiny odpolední se měli společně sejít na předem domluveném místě v Karlových Varech. Osmnáctiletý muž s sebou měl přinést domluvené množství drog. Obviněný muž se drog začal domáhat, aniž by za ně zaplatil. Následně měl mladšímu muži sdělit, že to půjde po dobrém, nebo po zlém. Když mu ale drogy odmítl předat, měl ho obviněný muž zasáhnout pepřovým sprejem do obličeje, přičemž se mu následně pokusil odcizit tašku, ve které se drogy nacházely. To se mu ale nepovedlo a napadenému muži se z místa podařilo utéct.

Policisté po muži začali pátrat a po několika málo hodinách se jim ho podařilo zadržet.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

27.11.2023

