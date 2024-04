Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěl se zahřát

CHOMUTOVSKO - Kvůli opakovanému zakládání požárů skončil ve vazbě.

Ve vazební věznici skončil 63letý muž z Jirkova, který v tomto měsíci opakovaně založil požár, prý aby se zahřál. Nejprve oheň zapálil v Jirkově přímo u zdi firemního objektu v ulici Chomutovská. Hustého černého kouře si všimli jirkovští strážníci, jimž se podařilo oheň uhasit, přítomného muže ztotožnili a na místo přivolali policisty, kteří si věc převzali. Škoda způsobená poškozením zdi budovy byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun.

O týden později se zmíněný muž, který nemá stálé bydliště a přespává venku, znovu rozhodl ohřát u ohýnku. Stejně jako v prvním případě, pod vlivem dvou litrů vypitého vína, zapálil před desátou večer plastový kontejner na odpad za jedním z objektů v Obchodní zóně Otvice. Požár se rozšířil i na zeď přilehlé budovy a poškodil i blízká svodidla. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 21 tisíc korun. Na místo byli přivoláni policisté i hasiči. Muž, jenž vše způsobil, postával opodál a popíjel krabicové víno. Policisté dotyčného poznali a bylo jasné, že se jedná o stejného muže jako v předchozím případě. Nadýchal skoro tři promile a k důvodu založení požárů později uvedl, že mu byla zima a chtěl se ohřát. Oheň se však pokaždé vymkl jeho kontrole. Policisté podezřelého zadrželi a umístili do cely.

Policejní vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání pokračujícího přečinu poškození cizí věci. Následně podal státnímu zástupci podnět, aby byl obviněný vzat do vazby. Hrozí totiž, že by muž, který byl dokonce za obdobné jednání nedávno odsouzen, znovu založení požáru zopakoval. Soud posléze rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 24. dubna 2024

