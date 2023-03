Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl se vloupat do tří rodinných domů

ZLÍNSKO: Policisté ho zadrželi, skončil ve věznici.

Ve věznici skončil dnes dopoledne čtyřiadvacetiletý muž ze Zlína, který se v noci na sobotu chtěl vloupat do tří rodinných domů v obci Hvozdná na Zlínsku. I přes nízký věk pachatele to nebyl jeho první prohřešek. Před měsícem ho soudce Okresního soudu v Hodoníně odsoudil k jednomu roku odnětí svobody za trestný čin podvod a v rejstříku trestů má již 5 záznamů. Soudce zlínského soudu dnes mladého muže poslal rovnou do výkonu trestu odnětí svobody.

Policisty z Fryštáku vyslal operační důstojník v pátek krátce po třiadvacáté hodině do Hvozdné, kde se někdo pokoušel vloupat do rodinného domu. Policisté byli na místě za pár minut. Mezitím volala další žena ze stejné obce, že se k ní před chvilkou někdo skutečně vloupal, rozbil jí vchodové dveře, vešel až do domu a když ji uviděl sedět v pokoji, chtěl po ní peníze. Žena začala volat o pomoc a zloděj utekl. Policisté se tedy přesunuli k ženě, od níž měl pachatel utéct směrem do lesa. Na zahradě u rodinného domu uslyšeli zvuky a v kůlně uviděli sedět v rohu schouleného zakrváceného muže. Tušili, že se jedná právě o pachatele vloupání.

Muž zpočátku zapíral, tvrdil, že sám je obětí, protože ho někdo zranil na ruce. Ale zakrátko vyšlo najevo, že se pokusil vloupat do tří rodinných domů, u nichž rozbil skleněné výplně vstupních dveří či oken, ale nic neodcizil. Do třetího domu skutečně vnikl a vyrušil jeho obyvatelku. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,6 promile alkoholu, pozitivní byla i zkouška na přítomnost drog. Po ošetření zranění putoval do záchytné protialkoholní stanice a následující den do policejní cely, kde si od kriminalistů vyslechl obvinění ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež. Ve věznici teď může strávit až tři roky.

20. března 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

