Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chtěl prodat zboží a přišel o téměř padesát tisíc korun

JABLONECKO – Muž, který prodával zboží na inzertním portálu, nic neprodal a ještě přišel o téměř padesát tisíc korun. Buďte při prodeji zboží obezřetní!

Hned na začátku tohoto týdne zveřejňujeme další případ neoprávněného odčerpání finanční hotovosti z účtu při prodeji zboží inzerovaného na inzertním portálu. Muži z Jablonecka se ozval dosud neznámý pachatel s tím, že má zájem o jeho inzerované zboží v hodnotě 1.500,- Kč. Prostřednictvím komunikace na sociální síti se spolu domluvili na platbě předem a zajištění dopravy přes přepravní společnost. Vzhledem k tomu, že se muž byl s těmito navrženými způsoby vyřízení prodeje spokojen, přistoupil na to, že zájemci o jeho zboží poskytl své jméno, bydliště, číslo bankovního účtu, což vše uvedl do zaslaného formuláře údajné přepravní společnosti. Po té již spolu komunikovali jen o platbě a v průběhu toho muž doplnil do platební brány údaje ke své platební kartě i s bezpečnostním kódem. Vzápětí si uvědomil, že je zřejmě „něco špatně“ a chtěl se přihlásit do svého internetového bankovnictví. Do své mobilní aplikace se nemohl vůbec přihlásit a na počítači se mu to podařilo až na třetí pokus. To už i telefonicky kontaktoval svojí banku o zablokování účtu. Ovšem i přesto, že byl účet ihned zablokován, byla z něho převedena finanční částka 49.998,- Kč.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celého případu, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Samozřejmě připojujeme i v souvislosti s tímto případem: „Buďte obezřetní a nesdělujte informace ke svým bankovním účtům a platebním kartám!“





29. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

