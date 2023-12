Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěl prodat kamna, přišel o desítky tisíc korun

TEPLICKO - Další případ podvodu řeší tepličtí policisté.

I přes opětovná varování v mediích se policisté nadále hojně setkávají s případy podvodů při prodeji zboží. Stejně jako v jiných případech má ten poslední podobný modus operandi. Neznámý podvodník na základě inzerátu na prodej krbových kamen kontaktoval poškozeného muže. Sdělil mu, že má zájem o kamna a navrhl způsob dodání přes zásilkovou službu. Následně prodávajícímu přišla přes WhatsApp zpráva obsahující odkaz na údajné internetové stránky přepravní společnosti. Po rozkliknutí odkazu mu do mailu přišly instrukce od banky o aktivaci nového smart klíče. Poté, co se připojil do internetového bankovnictví, zjistil podvedený, že mu byla vytvořena nová virtuální platební karta, ze které bez jeho vědomí byly provedeny dvě transakce v hodnotě 47 tisíc korun. Nejen, že muž kamna nakonec neprodal, ale přišel o desítky tisíc korun.

Policisté opětovně varují před podobnými praktikami a postupy při prodeji zboží. Neklikejte na zaslané odkazy a zvolte si vlastní způsob přepravy zboží. Nenechte se vmanipulovat do přání údajného kupujícího.

28. prosince 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem