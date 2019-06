Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chtěl pomoci při nehodě

HRANICKO - Další řidič do něho naboural.

Naštěstí bez vážnějších zranění se staly včera krátce po poledni dvě dopravní nehody. Řidič osobního vozidla Porsche jel po dálnici D48 ve směru od Bělotína na Polom. Po vjetí na most, přes místní železniční trať a rybník, pravděpodobně nezvládl řízení svého vozidla a vyjel nejprve vlevo do středových kovových svodidel a následně strhl řízení vpravo, kde narazil do betonových svodidel. Při havárii nebylo poškozené pouze vozidlo, ale také komunikace a její součásti. Dechovou zkouškou se neprokázalo, že by byl řidič pod vlivem alkoholu. Řidičova spolujezdkyně byla z místa převezena do novojičínské nemocnice, kde byla jednorázově ošetřena. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 400 000 Kč. Po stejné komunikaci jel i 62letý řidič ve vozidle Š Rapid, když před sebou uviděl výše popsanou havárii a zastavil v levém jízdním pruhu, aby posádce havarovaného vozidla pomohl. Další řidič s vozidlem Fiat Punto, které jelo za ním, nedostatečně zareagoval a do škodovky přední částí svého vozidla narazil. Řidič Fiatu byl z místa nehody převezen na ošetření do hranické nemocnice. Ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. V tomto případě byla škoda vyčíslena na 75 000 Kč. Po celou dobu šetření obou nehod byla komunikace uzavřena. Tato nehoda je nadále v šetření.

