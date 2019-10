Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěl platit nalezenou kartou

České Budějovice - Do dvou týdnů by měl stanout před soudem.

Českobudějovičtí policisté prověřují formou zkráceného přípravného řízení podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ze kterého je podezřelý devětadvacetiletý muž. Ten by měl do dvou týdnů stanout před soudem. Podezřelý nalezl platební kartu koncem srpna u vlakového nádraží v krajském městě a následně chtěl pomoci jí zaplatit cigarety. To se mu nepovedlo, škodu nezpůsobil, i tak mu však hrozí trest.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

8. října 2019

vytisknout e-mailem