Chtěl oloupit vlastní babičku

Policisté zadrželi muže, který vyhrožoval s nožem v ruce svojí babičce a dalšímu příbuznému.

V neděli 29. října přijali operátoři tísňové linky oznámení, že majitelku bytu v Praze 10 a jejího příbuzného, který je u ní na návštěvě, ohrožuje někdo nožem a chce po nich peníze. Policisté po příjezdu na místo v bytě nalezli pouze poškozenou šestašedesátiletou ženu a jejího třiadvacetiletého synovce. Hlídce shodně uvedli, že do bytu přišel vnuk poškozené, který po ni požadoval peníze. Vzhledem k tomu, že mu žádné nedala, vytáhl na svoji babičku nůž. Pod pohrůžkou násilí od obou požadoval vydání peněz, mobilních telefonů, a dalších věcí. Své výhrůžky stále stupňoval a vyhrožoval, že je zabije. Posléze udeřil třiadvacetiletého muže do hlavy a svoji babičku udeřil do obličeje, až upadla na zem. V ten okamžik se podařilo poškozenému utéct a přivolat policii. Útočník mezi tím utekl z bytu pryč. Policisté po muže začali okamžitě pátrat, ale bezúspěšně.

Policisté však věděli, že útočník má u sebe klíče od bytu a předpokládali, že by se tam mohl vrátit. Přibližně po pěti hodinách si policistka z Místného oddělení Strašnice povšimla poblíž domu muže odpovídajícího popisu hledaného. Z tohoto důvodu jej okamžitě hlídka zkontrolovala a zjistila, že se skutečně jedná o vnuka poškozené. Policisté na místě dvaatřicetiletého muže zadrželi pro podezření z trestného činu loupež a převezli na policejní služebnu. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let.

kpt. Eva Kropáčová

7.11.2023

