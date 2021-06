Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Chtěl okrást servírku

Tábor – Sezimovo Ústí – Po pachateli pátráme. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po zloději, který krátce po půl desáté hodině večerní včerejšího dne, tedy pondělí 21. června 2021, okradl ve stánku s občerstvením, nacházejícím se na pravém břehu řeky Lužnice nedaleko od jezu pod táborským Sídlištěm Nad Lužnicí, zde obsluhující servírku. Z ruky ji vytrhl kasírtašku a dal se na útěk. Do jeho pronásledování se pustilo hned několik hostů ze stánku. Zloděj však po několika metrech útěku upadl a kasírtaška mu vypadla z ruky. Nechal ji ležet na místě a v útěku pokračoval ve směru do Sezimova Ústí I., a to Lužnickou ulicí, proti proudu řeky Lužnice, k ulici Táborské. Kdyby se mu krádež vydařila, přišel by si na více než 20 000 korun.

Dle získaného popisu byl zlodějem muž ve věku 40 – 50 let, střední postavy, bílé, opálené pleti. Na sobě měl černé kraťasy a tričko s bílými nápisy. Jakékoliv informace k jeho totožnosti či k místu jeho výskytu přivítají sezimovoústečtí policisté na své služebně či telefonní lince 974 238 740. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

22. června 2021

