Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Chtěl někam, ale nevěděl kam…

Po řidičích požadoval odvoz kamkoli mimo Prahu. Když neuspěl, tak alespoň jednoho z nich oloupil. Poznáte mladíka?

Tento případ prošetřují kriminalisté prvního oddělení prvního policejního obvodu od čtvrtého prosince letošního roku.

Celé níže popsané dění se odehrálo v pozdních večerních hodinách na parkovištích poblíž Hlavního nádraží.

Zde už přibližně v půl desáté večer zaťukal hledaný mladík na okénko jednoho z odjíždějících vozidel a požadoval, aby ho řidič odvezl buď na letiště, nebo kamkoli mimo území hlavního města Prahy. Řidič tuto žádost odmítl a z parkoviště odjel pryč. Mladík se mu ještě snažil kopnout do auta, ale minul.

Druhá zaznamenaná situace se odehrála o víc jak hodinu později. Tehdy, přibližně ve tři čtvrtě na jedenáct, přijel taxikář pro zákaznici, která měla objednaný odvoz. Ženu usadil do auta a její zavazadlo dal do kufru auta. Páté dveře pak chtěl zmáčknutím tlačítka uzavřít, přičemž odcházel k místu řidiče.

Páté dveře se ale zavíraly poměrně pomalu, čehož využil hledaný a skočil do kufru auta, kde plánoval dojat kamkoli, kam taxikář pasažérku poveze. Řidič auta si ale této situace všiml a mladíka ze zavazadlového prostoru „vyhnal“.

Mladík se ale svého záměru nechtěl vzdát a tak taxikáře prosil, aby ho vzal sebou. Řidič ale jeho žádosti nevyhověl a chystal se odjet i se zákaznicí pryč. To černého pasažéra popudilo natolik, že přistoupil k autu a přes dveře spolujezdce vnikl do interiéru auta. Tam nastříkal řidiči do obličeje neznámou látku a utekl pryč.

Po tomto ataku museli řidič i pasažérka z auta vystoupit. Toho využil hledaný, který se k autu zanedlouho vrátil z druhé strany a namířil si to rovnou za volant, kdy ještě stihl řidiče opět atakovat blíže neurčeným sprejem.

Pak se mladík snažil opakovaně s vozem odjet, avšak si neuvědomil, že bez klíčků to nepůjde. Když si to po několikerém pokusu uvědomil, tak si alespoň přisvojil dva mobilní telefony a z místa odešel neznámo kam.

Mladíka se zatím do této doby nepodařilo ani ztotožnit, ani vypátrat a ani zadržet. Proto se nyní kriminalisté obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost.

Pokud mladíka poznáváte, znáte jeho totožnost, případně místo jeho pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 19. 12. 2018

Související dokumenty loupež v přímém přenosu.mp4

Velikost souboru:88,0 MB / formát MP4

hledaný mladík.mp4

Velikost souboru:19,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem Google+