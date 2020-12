Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Chtěl nakoupit levněji

HRADECKO - Muž byl na podvod dobře připravený!

Hradečtí kriminalisté v současné době řeší případ podvodu, ke kterému mělo dojít dne 21. 12. 2020. Muž měl vstoupit do jednoho z obchodů v Hradci Králové, vložit do košíku tři kusy zboží, na které měl následně nalepit samolepící štítky s čárkovým kódem ovšem z jiného zboží, a to podstatně nižší hodnoty.

Poté pokračoval v nákupu dál. Když přistoupil k pokladně, vše vyložil, ovšem tak, aby pokladní načetla jím přilepený štítkem s čárovým kódem.

Následně dvaadvacetiletý muž zaplatil a pokusil se se zakoupeným zbožím odejít, přičemž byl za pokladní zónou zadržen zaměstnancem ostrahy prodejny, který na místo přivolal policisty.

Tímto protiprávním jednáním měl způsobit právnické osobě škodu zhruba 31 500 korun.



Takového jednání i další trestné činnosti se měl muž dopustit i v několika dalších případech jinde v České republice, což je předmětem dalšího vyšetřování.



Muž se výše uvedeným jednáním měl dopustit zločinu podvod. Vzhledem k tomu, že je na území České republiky vyhlášen nouzový stav, hrozí mu v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí svobody na dvě léta až na 8 let.



por. PhDr. Jaroslav Matoušek

28. 12. 2020, 12:00

